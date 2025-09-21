2025年9月20日、市営地下鉄東豊線の線路内に男性が侵入し、地下鉄の運行が一時見合わせとなりました。20日午後9時ごろ、札幌市交通局に職員ではない人物からの内線電話があり、東区役所前駅と環状通東駅の間にある電話からかけられていたことがわかりました。これを受け、札幌市交通局は警察とともに地下鉄のトンネル内を点検し、線路内にいた男性を確保しました。この影響で、東豊線は20分ほどの遅延が発生したということです。警