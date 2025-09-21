◇明治安田J1第30節東京V4ー2岡山（2025年9月20日味スタ）東京Vは27年入団が内定し、特別指定選手として登録している日大3年のFW平尾が初先発でゴールを決めた。1点を追う前半49分に森田のクロスにゴール前へ走り込んで同点弾。勢いに乗ったチームは後半に2点を追加し、5試合ぶりに勝利を飾った。「前日のセットプレー練習で先発側に入った。今までの努力が報われた」。11歳の時に弟を白血病で亡くした。弟の誕生日の7月