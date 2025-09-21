◇明治安田J1第30節横浜M2ー0福岡（2025年9月20日日産ス）横浜F・マリノスのDF角田が攻守で躍動し、4試合ぶりの白星に導いた。1―0の前半42分、FWクルークスの左CKに絶妙な位置取りから左足ボレーシュート。今夏加入後、出場3戦2得点の攻撃力を発揮し「毎試合、イメージだけは一丁前につくっているのでいい形で入ることができた」とうなずいた。守備では19歳のDF関富が初先発する中、センターバックでけん引。加入後初の