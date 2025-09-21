北中米ワールドカップのアジア最終予選で日本代表と同じC組だったインドネシアは４位に食い込み、10月に行われるプレーオフ進出を果たした。そのプレーオフでは、グループBに入り、開催国のサウジアラビア、イラクという強豪と対戦する。そのインドネシアが不満を訴えたのが、10月８日に行われるサウジアラビアとの初戦の審判団だ。サウジと同じ中東のクウェートの審判団に決定したのだ。インドネシアのメディア『Bola Spo