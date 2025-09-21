◇陸上世界選手権東京大会第8日男子20キロ競歩（2025年9月20日国立競技場）男子20キロ競歩で2大会ぶり3度目の優勝を狙った世界記録保持者の山西利和（29＝愛知製鋼）は2分の待機もあり、1時間22分39秒で28位に終わった。金メダル最有力候補の山西に不測の事態が生じたのは15キロ過ぎだった。先頭集団を抜け出そうとペースアップし、独走状態に入ったところで3枚目のレッドカードを提示され、ペナルティーゾーンに誘