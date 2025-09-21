21日午前4時40分、北海道と気象台は、豊頃町、浦幌町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・豊頃町・浦幌町