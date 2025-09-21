◇女子ゴルフツアー住友生命レディース東海クラシック第2日（2025年9月20日愛知県新南愛知CC美浜C＝6600ヤード、パー72）10位から出たルーキーの吉田鈴（りん、21＝大東建託）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算7アンダーで首位と3打差の7位に浮上した。首位と3差以内で最終日をプレーするのは3月のダイキン・オーキッド・レディース以来で今季3人目の新人Vを狙う。首位には神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）とイ