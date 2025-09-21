[9.20 J1第30節 浦和 0-1 鹿島 埼玉]大車輪。獅子奮迅。相手ボールを奪うこともセカンドボールを回収することも全力でやり、そこから多くのチャンスをつくった。しかし、ゴールが遠く0-1で敗戦。浦和レッズのMFマテウス・サヴィオは「非常に残念な結果になってしまった。今季は試合の中で波があることが多かったけど、今日はそうじゃなかった。でも、残念ながらチャンスをものできなかった」と肩を落とした。失点は前半14分と