[9.20 J1第30節 浦和 0-1 鹿島 埼玉]明らかにバックパスを狙われていた。浦和レッズは前半14分、DFマリウス・ホイブラーテンが後ろを振り向きながらパスを送ると、FW鈴木優磨のプレッシャーを受けたGK西川周作が左足キックをミス。DFダニーロ・ボザへのパスが短くなって鈴木に奪われ、先制ゴールを与えた。結果としてこれが決勝点となり、浦和は今季最多53301人の大観衆が集まったホームゲームを落とした。試合後、西川は「あ