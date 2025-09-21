青森競輪場のG3「みちのく記念善知鳥杯争奪戦」は2日目を迎える。注目は10Rだ。直前ビッグVの南修を信頼する。初日は単騎も、ここは本来の番手戦。岸田の積極策に乗り、仕事をこなしてチョイ差しだ。菊池が駆けられれば吉沢が浮上。＜1＞岸田剛カカっていたけど末が甘い。そのあたりを修正しないと。自力。＜2＞吉沢純平菊池君へ。＜3＞田尾駿介1着だけど離れたし内容が…。真鍋君。＜4＞久木原洋自転車が軽く