ボートレースびわこの開設73周年記念「G1びわこ大賞」は20日、予選ラストの4日目が終了。21日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。注目は10Rだ。峰は「明日のインもこれで行きます」と現状の伸びを生かして、一気に1マークを先取りする。上條は好位差しから追走。守田は気迫のスリット攻勢に出る。高野は差して続く。片岡のエンジン気配は普通だが巧腕を駆使。大峯は乗り味を求めて最内を突く。＜1＞峰竜