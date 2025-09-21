Jリーグのレジェンドプレーヤーが各クラブOB選手と対戦する「明治安田スーパーレジェンズマッチ2025」が20日、ヨドコウ桜スタジアムのC大阪―柏戦に先がけて行われた。15分ハーフの試合で、C大阪レジェンズは2人の“背番号8”MF森島寛晃とFW柿谷曜一朗が前線でプレー。明治安田は“黄金世代”のMF小野伸二がFW高原直泰のヘディングシュートを導いて観衆を沸かせた。試合はC大阪が2―0で勝利。小野は「負けて悔しいが、こういう