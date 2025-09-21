◇明治安田J1リーグ第30節新潟0―1横浜FC（2025年9月20日ニッパツ）明治安田J1リーグ第30節が行われ、最下位のJ1新潟は残留を争う横浜FCとの直接対決に0―1で敗れ、4連敗を喫した。残留圏内の17位・横浜Mとの勝ち点差は8となり、残り8試合で残留は厳しくなった。前半から相手を押し込んで攻め込んだが決めきれず、後半41分に決勝点を許した。次節は23日、ホームで名古屋と対戦する。勝利以外の結果はいらない。選手たち