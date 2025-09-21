【6R】直前の共同通信社杯（福井）は9、7、6、2着と苦戦した渡部哲男が軌道修正を誓う。前々期に腰痛の影響で精彩を欠き、今期は2班に降格しているが実績は上位。当地は23年7月のF1以来の参戦。その時は初日特選で落車し、最終日は途中欠場している。今回追加斡旋の渡部は「腰痛の影響もあって前々期は良くなくて2班に落ちたけど、今は悪くない」と笑顔。初日予選は売り出し中の小川三と連係。おまけにライン4車。枠番もいい