気象庁は2025年9月21日午前3時17分、釧路地方と十勝地方に「線状降水帯」が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして、「顕著な大雨に関する情報」を発表しました。道内で線状降水帯が観測されるのは、2021年に運用が始まって以来初めてです。「線状降水帯」は、発達した積乱雲が連なって断続的に大雨をもたらす現象で、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険が急激に高まるため、厳重な警戒が必要です