埼玉・羽生市の買い取り専門店で、刃物を持った男が現金を奪い逃走する事件がありました。20日午後4時半ごろ、羽生市の買取専門店で男が店長の女性（54）に刃物を突きつけ、「殺されたくなかったら金を出せ」などと脅し、金庫にあった現金5万6000円を奪う事件がありました。男は女性の手足をテープで縛り、刃物を持ったまま逃走していて、警察が行方を追っています。