巨人の佐々木俊輔外野手（２５）が、２１日の中日戦（バンテリンＤ）から１軍に昇格することが２０日、分かった。代わって岡田悠希外野手（２５）が２軍に降格する。２年目の今季、佐々木は１軍で４９試合出場、打率２割３分８厘、０本塁打、８打点。打撃の状態を落として１日に出場選手登録を抹消されていた。この日のイースタン・日本ハム戦（Ｇタウン）に「１番・右翼」で出場。５回２死一、二塁で右翼線へ適時打を放つなど