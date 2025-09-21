気象台は、午前3時58分に、大雨警報（浸水害）を鶴居村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・鶴居村に発表 21日03:58時点釧路地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□大雨警報・土砂災害21日朝にかけて警戒・浸水21日明け方に警戒1時間最大雨