2025明治安田J1リーグ第30節の8試合が20日に行われた。先日の東京ダービーで勝利したFC東京。続くは相性の悪い川崎フロンターレとの“多摩川クラシコ”を迎えた。試合は序盤から拮抗した展開となる中、23分にFC東京が先制。右サイドからのFW長倉幹樹が右足でクロスを上げると、エリア中央のMF遠藤渓太がヘディングで合わせネットを揺らす。2023年国立競技場で開催された試合以来、5試合ぶりの得点となった。1点ビハインドの川崎はF