＜中津川 WILD WOOD 2025＞初日、Fools GOLDのラストに登場した東京スカパラダイスオーケストラ。ステージにずらりと並んだNARGO(Trumpet)、北原雅彦(Trombone)、GAMO(Tenor Sax)、谷中敦(Baritone Sax)、沖祐市(Keyboards)、川上つよし(Bass)、加藤隆志(G)、大森はじめ(Percussion)、茂木欣一(Drums)。大所帯の編成は、やはり迫力がある。◆ライブ写真彼らの演奏がフィールドに押し寄せてライブが幕開けた瞬間、とっくに日没を迎