気象庁は21日、北海道の釧路地方に「線状降水帯発生情報」を発表し、豪雨災害への厳重な警戒と身の安全の確保を呼びかけています。21日午前3時17分、北海道の釧路地方に線状降水帯発生情報が発表されました。釧路地方では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いていて、命に危険がおよぶ土砂災害や洪水が発生する危険度が急激に高まっています。崖や川の近くなど危険な場所にいる人は地元市町村の避難情報に従い直ち