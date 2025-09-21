夕暮れが迫り、肌寒さを感じるようになった16時20分、Fools GOLDにはHEY-SMITHの登場を待つ大勢の人が集まった。かなり後方まで埋まっている様子に、彼らがこれまでいかに数々のフェスを盛り上げ来たのかがよくわかる。◆ライブ写真SEに合わせてクラップと歓声が沸き起こる中、猪狩秀平(G, Vo)、YUJI (B,Vo)、満(Sax)、Task-n (Dr)、イイカワケン(Tp)、サポートメンバーUME(Tb)がステージに上がる。猪狩による「ヤッホー！ 来たぜ