テクノポップユニット・Perfumeが9月21日、年内での活動休止を発表した。Perfumeは18日に、「メジャーデビュー20周年を迎える2025年9月21日（日）に、私たちPerfumeから大切な大切なメッセージがあります。読んでくれたら嬉しいなぁ」と、重大な“何か”を予告。そして21日未明、公式ファンクラブサイトを更新し、デビュー20周年の締め括りとして、年内をもって“コールドスリープ”（活動休止）に入ると発表した。活動休止の期間