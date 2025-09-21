シガニー・ウィーバー （75歳）は、新作映画「エイリアン：アース」が怖すぎて、1人では見られないという。1979年のシリーズ第1弾から続編3作で、主役のエレン・リプリー役を演じていたシガニーだが、新スピンオフドラマ「エイリアン：アース」は夫ジム・シンプソンが一緒でないと見られないと明かしている。シガニーはコライダーにこう話す。「私は1人の人間として見てるんだけど、夫とデートの日を作らないと。スクリーンから何