気象台は、午前2時51分に、大雨警報（浸水害）を大樹町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・大樹町に発表 21日02:51時点十勝地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。十勝地方の海上では、21日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■帯広市□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水