気象台は、午前2時32分に、暴風警報を稚内市、猿払村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村に発表 21日02:32時点宗谷地方では、21日朝から21日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風警報【発表】21日朝から21日夕方にかけて警戒風向東・陸上最大風速20m/s■猿払村□暴風警報【発表】21日朝から21日夕方にかけて警戒風向東・陸上最大風速