「ドジャース６−３ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）今季限りでの現役引退を表明したドジャースのクレイトン・カーショー投手が先発し、先頭打者弾を浴びるなど五回途中２失点。大谷の３ランの際にはベンチでガッツポーズを見せ、「ショウヘイのホームランは信じられないほど素晴らしかった」と振り返った。五回の降板時には拍手が降り注ぎ、ベンチ前で立ち止まってファンからのカーショーコールに応えた。ベンチに戻