気象台は、午前2時26分に、洪水警報を豊頃町、本別町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を豊頃町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・豊頃町、本別町に発表 21日02:26時点十勝地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。十勝地方の海上では、21日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■帯広市□大雨警報・土砂災害・浸