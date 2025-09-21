【プレミアリーグ第5節】(ロンドン スタジアム)ウエスト・ハム 1-2(前半0-1)クリスタル・パレス<得点者>[ウ]ジャロッド・ボーウェン(49分)[ク]ジャン・フィリップ・マテタ(37分)、タイリック・ミッチェル(68分)<警告>[ウ]マキシミリアン・キルマン(45分+1)、ルーカス・パケタ(74分)、E. Diouf(82分)[ク]タイリック・ミッチェル(40分)、ジェフェルソン・レルマ(90分+1)、ディーン・ヘンダーソン(90分+3)観衆:62,455人└