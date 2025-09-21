[9.20 プレミアリーグ第5節 ウエスト・ハム 1-2 クリスタル・パレス]プレミアリーグは20日に第5節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でウエスト・ハムに2-1で勝利。鎌田は2得点に絡む活躍と、守備面でも要所でピンチを切り抜ける動きを見せ続けた。鎌田はリーグ戦3試合連続で先発入り。2シャドーの一角でプレーすると、攻守に絡んでいく。前半32分には右サイドからクロスが上がり、MFジェレミ・ピノが頭