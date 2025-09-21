[9.20 プレミアリーグ第5節 ブライトン 2-2 トッテナム]プレミアリーグは20日、各地で第5節を開催した。ブライトンはトッテナムに2点を先取するも追いつかれ、2-2で引き分けた。ブライトンのMF三笘薫はフル出場したがトッテナムDF高井幸大は怪我からの復帰を目指している段階でメンバー外となり、川崎フロンターレOB対決は実現しなかった。開始8分、ブライトンが早々に試合を動かした。立ち上がりはトッテナムペースとなったが