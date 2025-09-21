【ブンデスリーガ第4節】(ライン・ネッカー・アレーナ)ホッフェンハイム 1-4(前半0-1)バイエルン<得点者>[ホ]ブラディミール・ツォウファル(82分)[バ]ハリー・ケイン3(44分、48分、77分)、セルジュ・ニャブリ(90分+9)<警告>[ホ]ブラディミール・ツォウファル(9分)[バ]ルイス・ディアス(12分)、レオン・ゴレツカ(29分)観衆:30,150人