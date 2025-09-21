青いライトが幻想的にステージを照らす中、ピアノのコードが静かに響き始めた。そこから広がったのはレゲエサウンド。観客一人ひとりのカラダもソウルも酔わせていくG-FREAK FACTORY。その中、ゆっくりとステージに現れた茂木洋晃（Vo）。「＜山人音楽祭 2025＞、G-FREAK FACTORY始めます」その挨拶からライブの本編は始まった。＜山人音楽祭＞を10年間率いてきたタフさ、心意気、維持、情熱、力強さ。それらがG-FREAK FACTORYの放