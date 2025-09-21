ラ・リーガ第5節が20日に行われ、レアル・マドリードとエスパニョールが対戦した。レアル・マドリードは、シーズン開幕からリーグ戦4連勝と王座奪還に向けてこれ以上ないスタートを切った。16日にはチャンピオンズリーグ（CL）のマルセイユ戦でも勝利を収めており、この試合に勝てば公式戦6連勝となる。対するエスパニョールも、前節のマジョルカ戦では退場者を出しながら勝ち切り、リーグ戦4試合で3勝1分と好調をキープ。レ