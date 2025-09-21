◆米大リーグドジャース６―３ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）は試合後、球団広報を通して英文で今季限りで現役を引退するＣ・カーショー投手（３７）への思いを明かした。エンゼルス時代には１１打数無安打に抑え込まれ、昨季からは同僚としての姿を間近で見てきたとあって「同じチームの仲間になれたことは、本当に名誉なことです」などと記し