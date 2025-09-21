オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１９日（日本時間２０日）、メジャーのレジェンドへ敬意を示した。前日１８日にドジャース・カーショーが今季限りでの現役引退を発表。今月７日に投げ合っており「自分なんかが言える立場じゃないけど、すごい選手。その（引退の）前に投げ合えて良かった」と率直な思いを口にした。前回登板までバーランダー、シャーザーを含め現役２００勝投手と３連続で投げ合った右腕。次回は２０日・