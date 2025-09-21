来年のアジア大会でも会場になる予定の愛知県田原市のビーチで、サーフィンの国際大会が行われています。 【写真を見る】愛知・田原市のビーチでサーフィンの国際大会世界のトップ選手約200人が華麗な技競う 田原市の「太平洋ロングビーチ」で今月16日から行われているサーフィンの国際大会には、12の国と地域から約200人の世界トップ選手が参加しています。 華麗に波に乗り、技を決める