リーゼント刑事こと秋山博康さんが、交通事故防止を呼びかけました。千葉県警四街道署一日署長を務めた秋山博康さんは刑事をしていた頃、自分が逮捕した少年が出所後、バイクの飲酒運転で電柱に衝突して死亡した話を明かし、飲酒運転の根絶や交通事故防止を呼びかけました。また、オープンカーによる市内のパトロールも行われました。