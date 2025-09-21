気象台は、午前1時39分に、洪水警報を白糠町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を釧路市阿寒、釧路市音別に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・白糠町に発表 21日01:39時点釧路地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□大雨警報・土砂災害・