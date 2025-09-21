ウクライナのゼレンスキー大統領は、無人艇など必要以上に多く保有している兵器の輸出を開始すると明らかにしました。ゼレンスキー大統領は19日、ビデオ演説で「特定の兵器については、現在ウクライナで必要な量を大幅に上回る在庫がある」として、ウクライナ製の無人艇や対戦車兵器などの輸出を始めることを明らかにしました。その上で、兵器の売却によって得られた資金を前線で必要とされるドローンの製造に充てる方針を示しまし