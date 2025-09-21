「Perfume」の（左から）かしゆか、あ〜ちゃん、のっち人気女性グループ「Perfume（パフューム）」が21日、年内いっぱいで活動を休止するとファンクラブのサイトで発表した。「自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」としている。パフュームは、あ〜ちゃん（西脇綾香さん）、かしゆか（樫野有香さん）、のっち（大本彩乃さん）からなる3人組