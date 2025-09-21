気象台は、午前1時33分に、洪水警報を音更町、士幌町、鹿追町、芽室町、大樹町、幕別町、池田町、足寄町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を音更町、士幌町、上士幌町、芽室町、幕別町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・音更町、士幌町、鹿追町、芽室町、大樹町、幕別町などに発表 21日01:33時点十勝地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。