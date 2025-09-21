◇ナ・リーグドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は19日（日本時間20日）、ジャイアンツ戦で1点を追う5回に決勝の52号逆転3ランを放ち、3連勝に導いた。チームは史上2番目に長い13年連続ポストシーズン（PS）進出を決め、地区優勝マジックも2つ減り「4」。前日に今季限りでの現役引退を発表したクレイトン・カーショー投手（37）のレギュラーシーズン本拠地最終登板に