◇ナ・リーグドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日ロサンゼルス）万感の思いだった。現役引退表明会見から一夜明けたドジャース・カーショーは、レギュラーシーズン本拠地最終登板を「今夜は特別だった。思った以上にアウトを取るのが大変だったが、何とか踏ん張った。最高の夜だった」と振り返った。試合開始のマウンドに向かう際はベッツら先発野手がベンチ前に待機した。粋な計らいでフィールドを独り占め。「
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Perfume 2026年から活動休止へ
- 2. TAXI内で飲食「何が悪い」逆ギレ
- 3. 雪解けか 松田龍平夫妻と初4SHOT
- 4. 木村文乃「すれ違い」で離婚も
- 5. 「やはり日本人は卑劣」と騒動に
- 6. 舐めてるから遅刻→番組3本降板
- 7. 残クレアルファード手放す人増か
- 8. 母は子ども部屋おばさん 娘苦戦
- 9. 50代清掃員 実は年収3000万円
- 10. ホテル客にやってほしくない行為
- 1. 愛子さまの即位ありえない 指摘
- 2. 取材中 行方不明の男性が現れる
- 3. NATOと露「戦争状態」に浮上か
- 4. 客に万博花火の破片が当たったか
- 5. 「気になった」JKが覚醒剤使用か
- 6. 歌舞伎町で生き抜いた女性の半生
- 7. 宮内庁内から「ポニーテールはどうする」の声 「紀子さま」もついに触れた「小室弁護士一家の帰国」
- 8. 270台の車浸水 補償詳細決まらず
- 9. なぜ税金で? 国交省の対策に怒り
- 10. 公園トイレで中2女子と性交か
- 1. TAXI内で飲食「何が悪い」逆ギレ
- 2. 悠仁さま 過去にあった暴露事件
- 3. 高市氏 会見終了後に怒り形相
- 4. カンペ音読大臣とツッコミが殺到
- 5. 高市氏に代わり浮上 候補者の名
- 6. 心の安定 運動の10倍大事なこと
- 7. 皆と違う足…ノコギリ持ち出す
- 8. 「この美容室は利用しない」不満
- 9. 火葬数日後に思わぬ事態 大後悔
- 10. 外国人観光客の荷物に「イラっ」
- 1. 性行為の経験がない人に多い特徴
- 2. 視力が回復? 点眼薬で改善も
- 3. ロシアで根強く残る「日本人気」
- 4. 台湾 侵攻されても投降せず
- 5. 日本人の今最もすべきこと 中国
- 6. 遺体返還 際立つ両国の「差」
- 7. 中国 発電能力が初めて「偉業」
- 8. 正恩氏排除なら核報復の可能性
- 9. 国民の力党員名簿を家宅捜索 韓
- 10. 欧州の主要空港でシステム障害 混乱発生、サイバー攻撃か
- 1. 50代清掃員 実は年収3000万円
- 2. TVで8時間生放送 したたかな理由
- 3. 内容はほぼ風俗と同じ…客絶えず
- 4. 二郎系の店主が「逆ギレ」大炎上
- 5. Google クロームにAI搭載へ
- 6. 中国の受験は地獄→日本に爆入学
- 7. 父、旅費のために家を売っていた
- 8. 米グーグル 社員に渡航自粛要請
- 9. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
- 10. 2年後に始まる移民政策のヤバさ
- 1. 楽天トラベルSALE ついに最終日
- 2. プラごみをCO2へ 解決策に成功
- 3. どこでも置ける憧れの暖炉
- 4. 超小型な最新ドローンが登場
- 5. 肌に沁み入る恐怖...映画公開へ
- 6. 不便解決 スマホ対応モニター
- 7. Apple Watch充電環境が一新
- 8. 薄さよりも…iPhone Airに感心
- 9. 使うと富士山が現れる消しゴム
- 10. LINEメンションとリプライの違い
- 11. 【速報】Xperia 10 VII電撃発表、120Hz有機ELや高画質カメラ、即撮りボタン、4年使えるバッテリー搭載で6年間のアップデート保証も
- 12. チケレス夜割 対象駅の概要
- 13. 「iOS14」さっそく脱獄される?
- 14. 大人の男性 モテ返信のポイント
- 15. ガンダムW 30周年企画に再注目
- 16. スマートウォッチでデータ分析をしよう 第17回 スマートウォッチを使って睡眠の質を高める【光り編】
- 17. 【西田宗千佳のRandomTracking】新スマートグラスから「メタバースのAI生成」まで。Meta Connectでの発表を速報
- 18. Nothingが透明デザインイヤホン新モデル「Nothing Ear (3)」を発表 メタル素材を採用しノイズをカットする“スーパーマイク”を搭載
- 19. 三菱、スティッククリーナーの新モデル「ZUBAQ」はワンモーションでサッとお掃除
- 20. お得すぎ 楽天SALEの大人気商品
- 1. 「やはり日本人は卑劣」と騒動に
- 2. 大谷の背後に 1113億円男が迫る
- 3. 判明 ド軍カーショーの純資産は
- 4. 競歩選手 レースで結婚指輪紛失
- 5. 引退の中田翔 大谷翔平にチクリ
- 6. 世界陸上 バトンミスで米が敗退
- 7. 「金八卒業生」がレスラーに転身
- 8. 男子400mリレー 日本が決勝進出
- 9. 競歩中国勢 へそをテープで隠す
- 10. カーショーへ大谷「最後に花を」
- 1. Perfume 2026年から活動休止へ
- 2. 雪解けか 松田龍平夫妻と初4SHOT
- 3. 木村文乃「すれ違い」で離婚も
- 4. 舐めてるから遅刻→番組3本降板
- 5. 大量の「兄」だけでなく「弟」も
- 6. 織田裕二「世界陸上」の顔を卒業
- 7. アキ子「紅白なめんな」発言謝罪
- 8. 小栗 主力俳優2人が芽郁の手玉に
- 9. 妊娠でMAXを脱退→音信不通に
- 10. チョコプラを批判 直後に丸刈り
- 1. 母は子ども部屋おばさん 娘苦戦
- 2. 小3でFカップ 喉におっぱい来る
- 3. 人気ケーキ屋に絶句 ありえない
- 4. セリアの110円ポーチをチェック
- 5. 40・50代にお薦め ZARAスエード
- 6. 挟むだけ 3COINSヘアアレンジ
- 7. おしゃれ度UP しまむらパンツ
- 8. 3COINSのスマホショルダーが便利
- 9. GUスタッフが解説 着こなしテク
- 10. 知っておきたい地球の理系雑学