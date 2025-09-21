◇ナ・リーグドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日ロサンゼルス）万感の思いだった。現役引退表明会見から一夜明けたドジャース・カーショーは、レギュラーシーズン本拠地最終登板を「今夜は特別だった。思った以上にアウトを取るのが大変だったが、何とか踏ん張った。最高の夜だった」と振り返った。試合開始のマウンドに向かう際はベッツら先発野手がベンチ前に待機した。粋な計らいでフィールドを独り占め。「