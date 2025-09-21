定刻に合わせてParklifeへ向かっていると、魂を大解放したような音がそっちのほうから聞こえてきた。言葉にならない雄叫びを上げているのはおそらくYONCE(Vo, G)。そこにかぶさる演奏は非常にプリミティブで、遠くからでも十分に感じられるそのパワーにすっかりあてられてしまった自分は、体の奥底から興奮がにじみ出るのを感じた。◆ライブ写真足を早めてステージに到着すると、観客が体育座りで彼らのリハの様子を見守っていた。