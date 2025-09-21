【ニューヨーク＝金子靖志、ワシントン＝阿部真司】米上院は１９日、トランプ大統領が国連大使に指名したマイク・ウォルツ前国家安全保障担当大統領補佐官の人事案を賛成多数で承認した。野党の民主党から強い反対を押し切っての承認で、各国首脳らが集結する来週開幕の国連総会ハイレベルウィークに間に合わせた格好だ。ウォルツ氏は第２次トランプ政権で大統領補佐官として国家安全保障会議（ＮＳＣ）を率いたが、５月に事実