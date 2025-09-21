気象台は、午前1時11分に、洪水警報を小樽市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を北広島市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・小樽市に発表 21日01:11時点石狩地方では、土砂災害に警戒してください。石狩、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。石狩、空知、後志地方では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方に