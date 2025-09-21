◇セ・リーグ阪神1―4DeNA（2025年9月20日甲子園）次につながる92球だった。阪神の先発・高橋は4回2/3を5安打2失点と粘投。4年ぶりの中6日での登板で、問題なく投げられることを示した。「自分自身も窮屈だったので、試合をつくれなくて悔しいです」試合後は反省の言葉を口にした。それでも最速151キロを計測するなど球威は十分。長打は許さなかった。3者凡退で立ち上がり、3回まで無失点。4回に2死二塁のピンチを招く