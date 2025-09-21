◇セ・リーグ阪神1―4DeNA（2025年9月20日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼竹田は素晴らしかったまあ、そうでしょうね。▼高橋の降板は球数中6日ですから。プラン通りと言いますか、そんな感じですね。▼次戦に向けて来年以降もありますから、プラン通りやってくれていますから。▼工藤も与えられた役割を果たしたまだまだ甲子園に、ファンに育ててもらわないといけない投手たちですからね。椎葉もそうだ