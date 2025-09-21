【ロサンゼルス＝後藤香代】米カリフォルニア州サクラメントで１９日、米ＡＢＣテレビ系列局「ＡＢＣ１０」に複数の銃弾が撃ち込まれた。けが人はいなかった。地元警察はサクラメント在住の６４歳の男を建物への発砲などの疑いで逮捕した。警察によると、同日午後１時３０分頃、ＡＢＣ１０で発砲があったとの通報を受けて駆けつけた警官が、建物の窓ガラスに少なくとも３発の弾痕を確認した。ＡＢＣを巡っては、トランプ米政